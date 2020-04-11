В Эквадоре (Южная Америка) в всего за сутки коронавирусом заболели 2196 человек. Это - рекорд по заболеваемости за сутки. Всего в стране заболели в 7161 человек. Об этом сообщает СNN.

Указано, что местная власть отмечает, что хотя прыжок и существенный, но некоторые из случаев инфицирования могли произойти раньше, просто их не обнаружили. От коронавируса умерло 297 человек.

"Большинство случаев зафиксировано в наиболее населенном городе стране - Гуаякиль и провинции Гуаяс, где, по словам местных жителей, медицинские службы перестали функционировать, а трупы умерших пришлось оставить на улицах для сбора властью", - указано в сообщении.

Отмечается, что президент Эквадора Ленин Морено приказал расследовать случаи неправильного обращения с телами людей, умерших от коронавируса.

Также сообщается, что мэр города Гуаякиль Синтия Витери попросила о помощи и раскритиковала правительство, поскольку город является эпицентром вспышки, а у них не было тестов. В результате, люди умирали и не могли пройти тестирование, а места для вскрытия тел не было.

Ранее "Страна" писала, что количество умерших от коронавируса на планете превысило 100 тысяч человек.

Также мы рассказывали, что от коронавируса в Турции умерли уже больше тысячи больных с Covid-19.