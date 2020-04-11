Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины.

Глава государства отметил, что ведомством уже руководит Владимир Степанов.

Ответ Зеленского был опубликован в пятницу, 10 апреля, на сайте президента.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В то же время сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 № 550 министром здравоохранения Украины назначен Максим Владимирович Степанов", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что с 1 апреля 2020 года, согласно закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи.

"В свою очередь министр здравоохранения Украины М. В. Степанов приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны", - резюмировал Зеленский свой ответ.

Петицию, опубликованную 23 марта, подписали 27 413 человек из необходимых для рассмотрения 25000. Ульяна Супрун возглавляла Минздрав с 1 августа 2016 по 29 августа 2019 года.

Напомним, что 30 марта Степанов получил пост министра здравоохранения. За его назначение со второй попытки проголосовали 246 народных депутатов.

В свою очередь Супрун раскритиковала подход украинских властей к борьбе с коронавирусной инфекцией.