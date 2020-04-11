Сейчас увеличилось количество украинцев, которые возвращающихся из-за границы. Большинство едет через пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией, который находится на Закарпатье.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в субботу, 11 апреля.

"Сейчас наблюдается значительное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за рубежа через пункт пропуска Тиса на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска Захонь", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Пограничники связывают это с эпидемиологической ситуацией и с грядущими Пасхальными праздниками.

Отмечается, что для ускорения контрольных операций в пункте пропуска Тиса привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения.

Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка украинцев через границу 12 автобусами.

Скриншот: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Ранее "Страна" писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вполне возможно, что Франция или даже весь Евросоюз оставят границы закрытыми до сентября.