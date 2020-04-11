На Закарпатье массово возвращаются заробитчане из Венгрии. Фото
Сейчас увеличилось количество украинцев, которые возвращающихся из-за границы. Большинство едет через пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией, который находится на Закарпатье.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в субботу, 11 апреля.
"Сейчас наблюдается значительное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за рубежа через пункт пропуска Тиса на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска Захонь", – говорится в сообщении.
Фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Пограничники связывают это с эпидемиологической ситуацией и с грядущими Пасхальными праздниками.
Отмечается, что для ускорения контрольных операций в пункте пропуска Тиса привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения.
Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка украинцев через границу 12 автобусами.
Скриншот: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Ранее "Страна" писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вполне возможно, что Франция или даже весь Евросоюз оставят границы закрытыми до сентября.