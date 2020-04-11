Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зеявил, что Парад Победы могут перенести с 9 мая на более позднее время. Причина - распространение коронавируса в стране. Но от проведения парада отказываться не собираются. Об этом пишет РИА "Новости".

"Парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно. Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но он будет обязательно", - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что на официальном уровне пока не было принято решений о переносе.

Отметим, что в России коронавирусом заразились больше 13 тысяч, скончались 106 человек.

Ранее в Минобороны РФ опровергли слухи о переносе Парада Победы на осень.

Также мы рассказывали, что в Берлине отменили церемонию празднования 75-летия окончания Второй мировой войны из-за коронавируса.