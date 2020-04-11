В Запорожье обвалился первый этаж трехэтажного дома. Более 60 жителей были эвакуированы, в происшествии никто не пострадал.

Об этом в субботу, 11 апреля, информирует пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Сообщается, что сегодня в 12:40, на "101" поступило сообщение об обрушении конструкций в жилом трехэтажном доме №4 по ул. Павлокичкасской в Заводском районе Запорожья.

Спасатели обнаружили, что первый нежилой этаэ обрушился в подвал. При этом существует опасность провала 2 и 3 жилых этажей.

Фото: ГСЧС в Фейсбук

Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно. Работники ГСЧС оцепили дом и контролируют место чрезвычайного происшествия. Пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: ГСЧС в Фейсбук

На месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти. Сотрудники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается.

Сейчас местные власти решают вопрос по обеспечению жителей дома временным местом проживания на время проведения аварийных работ. От ГУ ГСЧС в Запорожской области привлекалось 3 единицы техники и 16 человек личного состава.

Напомним, что недавно на территорию частного дома в Запорожье обвалилась кирпичная стена завода "Мотор Сич".

Ранее мы писали, что в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. Пострадали по меньшей мере шесть человек.