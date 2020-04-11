Беларусь ожидает нового этапа распространения коронавирусной инфекции. Поэтому стране нужны новые меры по сдерживанию заболевания.

Об этом сообщил глава работавшей в республике миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор, передает Интерфакс.

"Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер", - сказал Патрик О'Коннор на брифинге по итогам работы миссии.

Он говорит, что кривая заболеваемости крутая, поэтому нужны дополнительные меры, чтобы ее сгладить. Эксперт подчеркнул, что "все мероприятия, которые предпринимаются в Беларуси, влияют на Европу и на весь мир".

С 8 апреля, когда миссия начала работать число заболевших стало расти в два раза каждые два-три дня.

"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", - сказал О'Коннор.

Представитель ВОЗ пояснил, что принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это "обязательно карантин или комендантский час", но основное - запрет массовых мероприятий.

По его словам, сейчас настало время укреплять взаимодействие правительства с обществом, поскольку ситуация с COVID-19 требует консолидации всех усилий.

"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы продолжать поддерживать меры на протяжении 12-18 месяцев", -добавил представитель ВОЗ.

Он также подтвердил рекомендации прекратить массовые мероприятия в Белоруссии, комментируя целесообразность проведения 9 мая в Минске военного парада.

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