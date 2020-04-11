В Новозвановке Луганской области произошел бой. В результате был ранен один украинский военный. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение и получил надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Огонь ведется с использованием автоматических станковых гранатометов, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - указывается в сообщении.

Подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и открыли огонь в ответ. Потери противника уточняются.



Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", днями ранее на Донбассе под обстрелом противника погиб украинский военный.

Напомним, президент Владимир Зеленский посетит Донецкую и Запорожскую области на выходных. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств № 3 "Петровское".