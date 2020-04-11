Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вполне возможно, что Франция или даже весь Евросоюз оставят границы закрытыми до сентября. Причина этому - рост заболеваемости в Соединённых Штатах Америки, а также сообщения о новых случаях коронавируса в Африке.

Об этом Макрон рассказал на встрече с главами национальных профсоюзов, - сообщает французский телеканал BFMTV.

Глава Франции обещал, что окончательное решение по этому вопросу примут на следующей неделе, но не уточнил, кто именно это сделает и на каком уровне. Президент также сказал, что людям сейчас ни в коем случае не стоит планировать какие-либо поездки в другие страны.

Напомним, что Европейский союз закрыл границы Шенгенской зоны еще 17 марта.

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