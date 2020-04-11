В Петропавловке Днепропетровской области все первичное звено медиков, а это 53 человека, самоизолировались, после того, как у одной из медсестер подтвердили коронавирус. Она заразилась им от дочери, которая участвовала в библейской школе в соседнем Першотравенске.

После этого работа больницы оказалась парализованной.

Об этом сообщает ТСН.

"Прямой контакт медицинской сестры. Ее дочь посещала собрание в Першотравенске. Мы видим, что круг контактных будет расти. Вся первичка в Петропавловском районе является контактной и пошла на самоизоляцию", - прокомментировала глава отдела областного управления Держпродспоживслужби Неля Полюхович.

В собрании, по данным полиции, принимали участие 430 человек из разных областей Украины и более сотни иностранцев. В Першотравенске уже ограничили въезд и выезд. Полиция открыла уголовное производство, поскольку уверена, что религиозное собрание проводили уже после начала официального карантина.

Коронавирус в Першотравенске подтвердился у 27 больных. Их обнаружили после массового религиозного собрания.

Ранее "Страна" писала, что коронавирусом в Кировоградской области заразились 106 человек, из них 43 медика.

Также мы писали, что в закрытой на карантин российской больнице коронавирус нашли у 170 медиков и пациентов.