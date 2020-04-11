Эвакуированных из ОАЭ украинцев, которые прибыли в страну спецрейсом 10 апреля, отправили на обсервацию в санаторий "Украина" в Ворзеле Киевской области. К ним приставили охрану.

Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

"Санаторий "Украина" в Ворзеле временно исполняет функции обсервации. Охраняют прибывших не так усиленно, как в "Козацком" и "Пуще" до этого. На территории находятся несколько полицейских и нацгвардейцев", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/pavlovskynews

Размещенные на обсервацию пожаловались, что в комнатах холодно и мало места. Одна из прибывших рассказала, что пришлось заплатить по 214 гривен за сутки и 160 долларов за питание на 14 дней.

"Ситуация печальная, потому что здесь очень сыро и холодно. Я прилетела вчера. Вылетела из Эмиратов в спортивном костюме. Когда приехали сюда, надела поверх кофту, штаны. А снизу у меня еще лосины. Я в принципе так и спала, потому что других теплых вещей у меня нет" - рассказала прибывшая из ОАЭ украинка.

Она также рассказала, что людям запретили обращаться в СМИ и распространять информацию о месте и условиях обсервации. В санаторий приехали в 23 часа. До 6 утра прибывших расселяли по комнатам.

Также одна из эвакуированных украинок пожаловалась на то, что пол-литровая бутылка воды стоит там 40 гривен. Она отметила, что в комнате холодно, покидать ее нельзя.

"Цена за 2 недели за двухместный номер - 2996 грн. Если кто-то хочет быть один в номере - надо платить как за двоих! Питание людям обошлось в 4850 грн, при этом оно ужасное. На фотографии завтрак на одного человека. Воды вообще нет, только Моршинська 0,5 в стекле за 40 грн", - сказала женщина, добавив, что еду им передавать нельзя. Тестов на коронавирус им пока не делали.

Украинка сообщила, что людей долго держали в автобусах. Она опасается, что если у кого-то был коронавирус, то именно там он бы мог распостраниться. Одной женщине уже стало плохо - ей вызвали скорую.

"В таких условиях мы насильно заболеем быстрее",- комментирует девушка каналу Pavlovsky News.

Напомним, в международный аэропорт "Борисполь" вечером 10 апреля прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов. На борту были 113 граждан Украины, которых не смогли эвакуировать раньше.

Ранее Министерство инфраструктуры сообщало, что будет отправлять на изоляцию всех вернувшихся в Украину, ее соблюдение проконтролирует полиция.