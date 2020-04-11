В Киево-Святошинском районе Киевской области в ЖК Чайка полиция задержала обнаженного мужчину.

Об этом в соцсети сообщили очевидцы. По их словам, нарушитель спокойствия стоял на месте и призывал творца.

"Под моим балконом сегодня. Знакомьтесь. Александр, сын творца. Полчаса стоял с криками: творец, возьми меня, я готов. Конституция не закон, нас хотят загнать в электронное рабство. Не стесняйтесь, выходите. Когда приехала полиция и не смогла его сломить, восклицал: Я свободный человек! Таня, не открывай двери, будут ломать двери, не бойся, Таня! Не знаю, как Таня, но хозяйство он мог и застудить - долго стоял", - написала Юлия Ладнова на своей странице в Facebook.

Из комментариев ясно, что инцидент произошел в ЖК Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Юлия Ладнова опубликовала также момент задержания мужчины полицией.

Фото: Юлия Ладнова/Facebook

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