В международный аэропорт "Борисполь" вечером 10 апреля прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов. На борту были 113 граждан Украины, которых не смогли эвакуировать раньше.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля", - говорится в сообщении.

Возвращение украинцев стало возможно благодаря сотрудничеству СБУ, Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, посольства ОАЭ в Украине и Дипломатической миссии Украины в Абу-Даби, а также других государственных органов обеих стран.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что этот же самолет доставил первую партию гуманитарной помощи для украинских медиков для борьбы с Covid-19. В частности, 15 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч защитных масок, 500 тысяч перчаток, 30 тысяч пар защитной обуви, 15 тысяч комбинезонов и 6 тысяч литров дезинфицирующего средства.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее Министерство инфраструктуры сообщало, что будет отправлять на изоляцию всех вернувшихся в Украину, ее соблюдение проконтролирует полиция.

Как сообщала "Страна", 30 марта полиция пыталась убедить покинуть самолет 26 украинцев, прилетевших с Бали и отказывавшихся от принудительной обсервации.

Напомним, летальность от коронавируса в Украине ниже, чем в Польше и США, но выше, чем в России и Германии.