Коронавирус в Киевcкой области. Данные по городам и районам на 11 апреля
В населенных пунктах Киевской области по состоянию на 11 апреля подтверждено 155 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки - 15 новых случаев. Больше всего зараженных - в Борисполе и Ирпене - по 9 человек. Всего в Украине уже более 2500 зараженных, в регионах собираются ограничить передвижение.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации в Facebook.
В обнародованных данных по районам Киевской области следующие цифры:
Обуховский район - 35 (20 пгт Козин, 3 с. Романков, 6 - Украинка, 6 - Обухов);
Киево-Святошинский р-н - 48 (8 - с. Софиевская Борщаговка, 7 - Крюковщина, 6 Вишневое, 6 - Боярка, 5 - с. Гатное, 5 - с. Лесники, 3 - с. Святопетровское, 2 - с. Дмитровка, 2 - с. Тарасовка, 2 -с. Чайки, 1 - с. П. Борщаговка, 1 - с. Кременище)
Белоцерковский р-н - 2
Бориспольский р-н - 2 (с. Гнедин)
Броварский р-н - 5 (с. Зазимье - 2, Княжичи - 2, пгт Калита - 1);
Васильковский р-н - 4
Макаровский р-н - 2
Мироновский р-н - 2
Переяслав-Хмельницкий р-н - 1
Полесский р-н - 1
Ставищенский р-н - 2
Борисполь - 9
пгт Бородянка - 1
Буча - 6
Васильков - 1
Вышгород - 5
Белая Церковь - 5
Бровары - 6
Ирпень - 9
Фастов - 4
пгт Ворзель - 1
Гостомель - 1
Коцюбинское - 1
пгт Ставище - 1
Кагарлык - 1
На стационарном лечении - 48 человек, на самоизоляции - 107 человек. Выздоровели - 9. Умерло - 5 (новых случаев за сутки нет).
Также "Страна" сообщала, что в Киевской области коронавирусом заразились медработники из Белой Церкви и Броваров.
11 апреля появились подробности о первых заболевших коронавирусом в Николаевской области.