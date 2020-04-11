В населенных пунктах Киевской области по состоянию на 11 апреля подтверждено 155 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки - 15 новых случаев. Больше всего зараженных - в Борисполе и Ирпене - по 9 человек. Всего в Украине уже более 2500 зараженных, в регионах собираются ограничить передвижение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации в Facebook.

В обнародованных данных по районам Киевской области следующие цифры:

Обуховский район - 35 (20 пгт Козин, 3 с. Романков, 6 - Украинка, 6 - Обухов);

Киево-Святошинский р-н - 48 (8 - с. Софиевская Борщаговка, 7 - Крюковщина, 6 Вишневое, 6 - Боярка, 5 - с. Гатное, 5 - с. Лесники, 3 - с. Святопетровское, 2 - с. Дмитровка, 2 - с. Тарасовка, 2 -с. Чайки, 1 - с. П. Борщаговка, 1 - с. Кременище)

Белоцерковский р-н - 2

Бориспольский р-н - 2 (с. Гнедин)

Броварский р-н - 5 (с. Зазимье - 2, Княжичи - 2, пгт Калита - 1);

Васильковский р-н - 4

Макаровский р-н - 2

Мироновский р-н - 2

Переяслав-Хмельницкий р-н - 1

Полесский р-н - 1

Ставищенский р-н - 2

Борисполь - 9

пгт Бородянка - 1

Буча - 6

Васильков - 1

Вышгород - 5

Белая Церковь - 5

Бровары - 6

Ирпень - 9

Фастов - 4

пгт Ворзель - 1

Гостомель - 1

Коцюбинское - 1

пгт Ставище - 1

Кагарлык - 1

На стационарном лечении - 48 человек, на самоизоляции - 107 человек. Выздоровели - 9. Умерло - 5 (новых случаев за сутки нет).

Также "Страна" сообщала, что в Киевской области коронавирусом заразились медработники из Белой Церкви и Броваров.

11 апреля появились подробности о первых заболевших коронавирусом в Николаевской области.