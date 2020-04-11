Убытки от пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже составляют несколько десятков миллионов гривен. При этом огнем охвачено около 3,5 тыс. гектаров.

Об этом сообщила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерина Павлова, передает пресс-служба ведомства.

"Сейчас ГАЗО, профильные министерства и Кабмин работают над подсчетом убытков. По предварительным данным сумма достигает десятков миллионов гривен", - говорится в сообщении.

При этом Павлова рассказала, что основной причиной возгорания в Чернобыльской зоне стал пожар в Древлянском заповеднике, короткое замыкание линии электропередач и преднамеренные ожоги.

Сейчас точную цифру территории, охваченной огнем, назвать практически невозможно из-за сильного задымления.

Напомним, в субботу, 4 апреля, в чернобыльских лесах разгорелся масштабный пожар, на тушение была привлечена авиация. Нейтрализация огня осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения, однако угрозы населенным пунктам на данный момент нет. По состоянию на утро субботы, 11 апреля, возгорание продолжали тушить.