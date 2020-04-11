Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал проект изменений в бюджет страны, добавив туда несколько новых изменений. Среди них сокращение фонда на борьбу с коронавирусом и выделение 15 млн на парк на Борщаговке.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Политика Страны".

Так, документ предусматривает сокращение фонда на борьбу с коронавирусом на 2 млрд гривен до 64,9 миллиардов (изначально его размер должен был составлять 120 млрд).

Также восстанавливается дотация аграриям. На это потратят четыре миллиарда. Еще 21 млн пойдет на институт при МИД Украины, а 15 млн на парк Софиевская Борщаговка.

При этом субвенция для регионов, согласно поддержанному проекту бюджета, сокращается на 10,7 млрд гривен.

"Какова судьба голосования за этот бюджет в понедельник? Слуги народа проголосуют за, но, как обычно, не полным составом (плюс минус 200, а то и меньше, учитывая, что наверняка будут обиженные). Точно будет против Оппоплатформа. Все остальные фракции и группы колеблются", - говорится в сообщении.

Против проекта бюджета выступает "Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина".

"Говорят, что у них есть «разные мнения» в группах "Довира" и "За будущее". В общем, судьба бюджета будет решаться путем торгов Банковой с колеблющимися фракциями и группами. В то числе и с группами внутри "Слуги народа". Все что-то себе попросят", - уточняется в тексте сообщения.

Как сообщала "Страна", "Оппоплатформа" отказалась поддерживать правки в госбюджет-2020.

Также "Страна" публиковала таблицу изменений после того, как правительство заново переписало госбюджет-2020.