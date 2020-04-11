Житель Волынской области избил жену, а "скорой" сообщил, что у нее коронавирус.

Об этом сообщил директор Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль, пишет "Конкурент".

По телефону мужчина сообщил диспетчеру, что у жены температура, кашель и подозрение на коронавирус. А когда бригада приехала в полной экипировке на вызов, то увидела, что женщина - вся в синяках, избитая, едва дышит.

Врачи забрали женщину со множественными гематомами на госпитализацию. С ее мужем теперь предстоит разобраться полицейским.

Как сообщала "Страна", на Волыни женщина распустила слухи о коронавирусе у заробитчанина, за это ее оштрафовали на 170 гривен.

Напомним, на Волыни семилетняя девочка стала первой выздоровевшей от коронавируса.