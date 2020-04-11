В Киевской области по состоянию на 11 апреля зафиксировано 155 случаев заболеваний Covid-19, летальных – 5.

Об этом сообщает Киевская облгосадминистрация.

Из 155 заболевших 10 детей и восемь медработников. Шесть медработников работают в медучреждениях Киева, два – в заведениях здравоохранения Киевской области (Белая Церковь и Вишневое). Кроме того, случай Covid-19 подтвержден у водителя экстренной медпомощи (город Бровары).

За последние сутки зарегистрировано 15 подтвержденных случаев Covid-19. Девять пациентов выздоровели.

В Киеве коронавирусом заболели 396 человек, один человек умер за прошлые сутки, в украинских больницах 43 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ.

Также стало известно, что на период карантина в центре Киева поднялась волна суицидов пенсионеров.