Кабинет министров Украины принял решение выделить 10 миллионов гривен Албании в качестве гуманитарной помощи. И это при том, что сейчас правительство активно сокращает многие статьи расходов украинского бюджета из-за экономических проблем и борьбы с коронавирусом.

Соответствующее распоряжение №390 от 8 апреля было опубликовано на сайте правительства.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 31 января 2020 №32 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания" выделить Министерству иностранных дел 10 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее бюджетный комитет Верховной Рады подготовил новую версию изменений в бюджет, сократив поступления в регионы на 10,7 миллиарда грн. При этом остается так называемый "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие регионов мажоритарщиков в объеме 2.9 млрд.

Также "Страна" писала, что 8 апреля в Италию из Киева вылетел самолет с помощью для итальянских медиков в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.