Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве епископ Иона (Черепанов), который заразился коронавирусом 9 апреля и находился в изоляции, сообщил о госпитализации в Александровскую больницу.

Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, простите за долгое молчание! Вчера лег в Александровскую больницу, состояние стабильное, не лучше, но и не хуже. Температурю. Прошу молиться за меня! Конечно, я думал сегодняшний день провести совсем по-другому. На Лазареву субботу меня 25 лет назад рукоположили в сан диакона. Но человек предполагает, а Бог располагает. Слава Ему за все!", - написал настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона (Черепанов).

Фото: facebook.com/arh.iona

Как сообщала "Страна", число больных с коронавирусом на Буковине больше четырех сотен, инфицированы пять священников.

Также стало известно, что перед Вербным воскресеньем всех священников Львова начнут проверять на коронавирус.

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