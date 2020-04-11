Профессор и вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт сообщила, что вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться уже в сентябре этого года.

Об этом сообщает The Times.

"Я думаю, что есть большая вероятность, что это сработает, основываясь на тех вещах, которые мы сделали с этим типом вакцины", - сказала она.

По ее словам, испытание на людях должны состояться уже в течении ближайших недель. Однако обещать успешный запуск пока рано.

"Это не просто догадка, с каждой неделей у нас появляется все больше данных. Я бы сказала, что вероятность 80%, это мое личное мнение", - подчеркнула она.

Напомним, по состоянию на 11 апреля общее количество зараженных коронавирусом в мире достигло 1 698 626 человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах - 501 560 больных.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Украине зафиксировано 2 511 больных коронавирусом. Больше всего зараженных в Киеве и Черновицкой области