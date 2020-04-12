12 апреля отмечают Международный день авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году произошел первый полет человека в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет длился 1 час 48 минут.

Собрали пять интересных фактов ко Дню космонавтики.

Чем астронавт отличается от космонавта? Это синонимы. Термин "космонавт" употребляют в русскоязычных странах, "астронавт" - в англоязычных. Разделение появилось во время космической гонки 1957-1975 годов. Космонавтами называли тех, кто летит от социалистического блока, астронавтами - от западного. Сегодня астронавтами принято называть тех, кто участвует в космических полетах со стороны Западных стран (США, Канада, страны Западной и Центральной Европы), космонавтами - тех, кто летит от стран бывшего СССР.

Почему больше не летали на Луну? Первый и пока единственный раз человек высадился на Луну в 1969 году. Это произошло в рамках американской миссии "Аполлон". Первый шаг сделал астронавт Нил Армстронг. После создавались разные проекты, в том числе, создание большой орбитальной станции на базе Луны и пилотируемые полеты, но все упиралось в громадную стоимость. Программа "Аполлон" в 1969 года обошлась в сумму около 25 миллиардов долларов. В современных ценах это уже более 175 миллиардов долларов.

Но США не прекращают разрабатывать планы по освоению Луны. В рамках программы "Артемида" в NASA планируют построить долговременную базу на спутнике Земли. А на днях президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором заявляется право американских компаний заниматься коммерческой разведкой и использованием лунных ресурсов.

Как работает МКС? Международная космическая станция - это пилотируемая станция, которая находится на орбите Земли. МКС состоит из двух модулей: российского (им руководит Центра управления космическими полетами в Королеве) и американского (управляется из Центра управления полетами в Хьюстоне). Центры сотрудничают и обмениваются информацией.

На МКС обычно находится экипаж из шести человек - трое от России в российском сегменте и трое от NASA и Европейского космического агентства - в американском. Космонавтов и астронавтов обычно оправляют на орбиту в экспедиции на полгода. Потом экипажи меняются. 10 апреля 2020 года на МКС прибыли два российских космонавта - Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Перед запуском они находились на карантине две недели. На борту уже находились космонавт Олег Скрипочка и астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган. Скрипочка и Меир вернутся на Землю 17 апреля.

Полный оборот вокруг Земли станция совершает за 90 минут, то есть закаты и рассветы можно наблюдать каждые 45 минут. Следить за перемещением МКС можно в режиме онлайн.

Астронавты любят фотографировать Землю с МКС и выкладывать фото в Twitter. Например, Тимоти Копра опубликовал фото притока Днепра – Припяти.

Фото: twitter.com/astro_tim

А Рэндольф Брезник сфотографировал ночной Киев.

Фото: twitter.com/astrokomrade

Чем прославился Сергей Королев в честь, которого назвали музей космонавтики в Житомире? Сергей Королев - основоположник космонавтики, крупнейший специалист в области ракетостроения. Под его руководством состоялся успешный запуск межконтинентальной ракеты, вывод искусственного спутника Земли, и первый полет человека в космос. Треть жизни он провел в Украине. Родился в Житомире, жил в Нежине, Киеве, учился в гимназии в Одессе. Поступил в Киевский политехнический институт, откуда перевелся в в Московское высшее техническое училище имени Баумана. В Житомире работает музей космонавтики имени Королева.

Фото: Юрий Гагарин и Сергей Королев

Что с космической отраслью Украины? В украинской космической отрасли задействованы около 16 тысяч специалистов. Большинство предприятий - государственные. Все они находятся под управлением Государственного космического агентства. Ключевые украинские компании на рынке космоса - КБ "Южное" и "Южный машиностроительный завод им. Макарова".

Ранее космическую деятельность (испытания и производство ракет-носителей) могли совершать только государственные компании, но в феврале 2020 года Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия.