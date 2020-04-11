В Украине летальность от коронавируса (то есть соотношение умерших к общему количеству инфицированных) ниже, чем в Польше и США, но выше, чем в России и Германии.

Рассчитали статистику по восьми странам, включая Украину, по состоянию на 11 апреля в порядке убывания.

Италия. В Италии летальность 12,77%. Общее число заболевших 147 577, умерли 18 849. Это самый высокий показатель летальность среди стран мира.

Испания. В Испании летальность 10,16%. Общее число заболевших 158 273, умерли 16 081.

США. В США летальность 3,74%. Общее число заболевших 501 615, умерли 18 777.

Польша. В Польше летальность 3,2%. Общее число заболевших 6 088, умерли 195.

Украина. В Украине летальность 2,9%. Об этом сегодня заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга МОЗ. Общее число заболевших 2 511, умерли 73, выздоровели 79. Кстати, количество выздоровевших сегодня превысило количество умерших.

Германия. В Германии летальность 2,24%. Общее число заболевших 122 171 умерли 2 736.

Южная Корея. В Южной Корее летальность 2,01%. Общее число заболевших 10 480, умерли 211.

Россия. В России уровень смертности составляет 0,78%. Общее число заболевших 13 584, умерли 106.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения Украины, уровень летальности от Covid-19 в Украине на сегодня составляет 2,9%.

Также "Страна" писала, что в субботу, 11 апреля, общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире увеличилось почти до 1,7 миллиона человек. Больше всего зараженных в Соединенных Штатах – более полумиллиона.