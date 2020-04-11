В понедельник состоится заседание Верховной Рады, где рассмотрят изменения в бюджет. Ранее стало известно, что бюджетный комитет Рады утвердил новую версию изменений в бюджет.

В сравнение с предложениями правительства, о которых "Страна" уже подробно писала, добавлено несколько моментов:

1. Ещё более уменьшен фонд на борьбу с коронавирусом и его последствиями в том числе экономическими - на 2 млрд грн до 64,9 млрд грн (это его уже третье обрезание за время обсуждения - начинался он со 120 млрд).

2. Восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн.

3. 100 млн уйдёт на строительство аэропорта Днепра (ранее предлагали урезать финансирование до нуля).

4. Добавлены 21 млн грн на институт при МИД Украины,

5. Добавлены 15 млн на парк Софиевская Борщаговка.

Также в итоговом варианте сокращены субвенции в регионы на 10,7 миллиарда грн.

Какова судьба голосования за этот бюджет в понедельник?

"Слуги народа" проголосуют за, но, как обычно, не полным составом (плюс минус 200, а то и меньше, учитывая, что наверняка будут обиженные), - пишет телеграм-канал "Политика Страны". - Точно будет против Оппоплатформа. Все остальные фракции и группы колеблются.

Недовольство бюджетом выражают Евросолидарность Петра Порошенко (хоть их хотелки по "патриотически-культурным" расходам почти все удовлетворили), "Голос", "Батькивщина".

В группах "Довира" и "За будущее" говорят, что у них есть "разные мнения".

В общем, судьба бюджета будет решаться путём торгов Банковой с колеблющимися фракциями и группами. В том числе и с группами внутри "Слуги народа". Все что-то себе попросят".

“Страна” опросила нардепов из разных фракций будут ли они поддерживать проект бюджета.

Ирина Верещук, депутат фракции “Слуга народа”:

“Я буду голосовать за. Я и в первом чтении поддержала, хоть у меня и было много предосторожностей, но нам нужно было выплатить зарплату медикам и сделать все возможное, чтобы были условия, созданные для борьбы с карантином. Я работала в бюджетной сфере когда-то, поэтому знаю, какими бы не были благие намерения в людей, которые принимают управленческие решение, все равно все связанно бюрократией. Это не так как в бизнесе: приняли решение утром, а вечером поступили деньги. Это к сожалению, бюрократия, которая требует соответствующих решений, потому что потом это все уголовная ответственность, поэтому я буду голосовать сейчас”.

Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы За жизнь":

"Мы никогда не проголосуем за бюджет, в котором обдираются все граждане Украины и в форс-мажорных обстоятельствах производятся выплаты по внешнему долгу. При том, что все страны идут по пути поддержки своих экономик, реструктуризации задолженности. Только наше правительство планирует идти другим путем, который абсолютно ошибочный".

Сергей Шахов, внефракционная группа “Доверия”:

“Нужно доработать этот проект бюджета. Мы против того, чтобы забирать деньги с местных бюджетов, и строения дорог. Лучше бы они заблокировали премии Коболеву. Если учтут правки группы “Доверия”, то будем поддерживать, потому что нужно поддержать врачей и учителей. В этом законопроекте также появилась какая-то доплата пенсионерам. Откуда они эти деньги возьмут. Они полностью уничтожают местные бюджеты, а этого нельзя допустить. Если правки не учтут, я голосовать не буду”.

Лариса Билозир, член депутатской группы “За будущее”:

“У нас в группе разные мысли: многие наши предложения учли, но есть вещи, которые не учли. Например, уже добавили финансирование в фонд регионального развития, правда не 7 миллиардов, а 4,7 миллиарда на садики, школы. Мы мажоритарщики, для нас важно, чтобы завершили объекты и выплатили деньги людям, которые проводили ремонтные работы. Также учли соцэконом, который направлен на медицинские учреждения, доплаты пенсионерам. Это вроде хорошие вещи, но много негатива. Местное самоуправление не получит инфраструктурную субвенцию, а это почти 2 миллиарда гривен, хотя на их плечи легло все. Я, как автор законопроекту 3275, с представителями всех фракций достигли консенсуса повышения окладов медиков на 300%. А что сделал Кабмин? Они дали указание на ОГА, а областные администрации дали указание на местные бюджеты, чтобы они показали, как будут оплачивать эти оклады. То есть, говорим, что будем доплачивать медикам, но даем не из государственного бюджета, а из местного бюджета. Мало того, Кабмин дал распоряжение на ОГА, а те на больницы, чтобы считали эти доплаты. А знаете, как их считают? Только за час контакта с больным. В одной из больниц, 8 врачей получат доплату в размере 3800 гривен, и считают эти доплаты с минимального оклада: у врача с 4000 гривен, у медсестры с 3000 гривен. Опять правительство обмануло. Нужно бить в набат, иначе врачи уйдут. Такие вещи меня останавливают голосовать за. У нас в группе свободное голосование. Есть вещи, которые учли, но есть и те, которые лично меня ставят в ступор, поэтому пока не знаю”.

Алексей Гончаренко, депутат фракции “Европейская солидарность”:

“Будем определяться на заседании фракции в понедельник. Бюджетный комитет одобрил, но я единственный, кто голосовал против. Я вносил альтернативный проект изменений к бюджету и готов за него голосовать. К сожалению, те приоритеты, которые я вижу в законопроекте от Кабмина, где власти и силовикам все оставляют, но сокращается все остальное, я считаю, неправильными”.

Вадим Ивченко, депутат фракции “Батькивщина”:

“По голосованию за бюджет решением на сегодня: больше нет, чем да. Мы много с чем не согласны в предлагаемом законопроекте. Например, они хотят разрешить Кабмину одалживать столько, сколько они захотят, превышая лимиты, установленные до ВВП. Также они забирают средства от образования, частично от регионального фонда развития территорий, забирают субсидии. По образованию вообще повысили стоимость контрактного обучения, чтобы они покрывали средства тех, кто учится на бюджете. Это значит, что у нас стоимость обучения будет выше, чем в Польше".