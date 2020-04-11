Жительница Киева Александра Навроцкая сообщила, что ей грозит штраф в 34 тыс грн после того, как по дороге в аптеку она остановилась, чтобы снять на видео полицию и протестующих против застройки.

Инцидент произошел 8 апреля на улице Лабораторной в Печерском районе Киева возле строительства жилого квартала. Там протестовали против застройки несколько человек. Они блокировали выезд со стройки. На место прибыла полиция.

Они задержали участников протеста, а также нескольких человек, которые снимали происходящее на телефоны. Среди них оказалась и Александра Навроцкая. Она написала об этом на своей странице в Facebook.

Спустя два дня она сообщила, что поход в аптеку для нее закончился протоколом и теперь ей грозит штраф в 34 тыс грн - за нарушение карантина и неповиновение полиции.

Она описала происходящее так: "8 апреля я вышла из дома примерно в 16:30 в аптеку за Номигреном. Это лекарства, которые были крайне мне нужны. Конечно, я была в маске и имела удостоверение моей личности. Когда я вышла из дома, на пути в аптеку уже была толпа полицейских и несколько моих соседей. Я обратилась к работникам полиции с просьбой объяснить, что случилось. Не получив корректного ответа я перешла на другую сторону улицы, чтобы избежать толпы и начала снимать".

Через несколько минут к ней подбежали трое правоохранителей и потащили в автобус, набитый людьми.

По словам девушки, при задержании ей вывернули руку и она несколько раз теряла сознание. "В бессознательном состоянии меня затянули в автобус, позже меня в нем поставили на колени. Я просто была в шоке. Когда пришла в себя, то поняла что кроме меня в автобусе было еще около 30 человек... Звонить родным и адвокату запретили. К тому же, плотность беркутов в автобусе была настолько высокой, что, думаю, риск заразиться Covid-19 был критическим", - поделилась Александра Навроцкая.

Она добавила, что в Печерском райотделе ей не объяснили причины задержания, но протоколы об админправонарушениях составили. И теперь ей грозит штраф в 17-35 тыс грн за нарушение карантина и еще один штраф за неповиновение полиции (решение о штрафе должен принять суд - Ред.).

Из участка она вышла через 4 часа. При этом в протоколе написали, что "пригласили" ее в РОВД.

Девушка записала видео своего задержания:

В больнице она зафиксировала причиненные ей травмы: "множественные ушибы и гематомы обоих голеней и правого плеча". Ей назначили лечение в поликлинике и консультацию невропатолога.

В протоколе об административном правонарушении девушка написала, что с админнарушением не согласна, "была задержана незаконно на противоположной стороне улицы".

Как сообщала "Страна", полиция задержала мужчину, который вплавь пытался добраться до Гидропарка, ему грозит штраф в 34 тысячи грн.

Напомним также, что в Киеве коронавирусом заболели 396 человек, один человек умер за прошлые сутки.