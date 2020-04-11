Вчера произошел резкий поворот в деле о жестоком убийстве в Донецкой области, в котором подозревают трех атошников из батальона "Донбасс". Двух из них суд отпустил из-под стражи под домашний арест.

Два с половиной года назад на подконтрольной Украине территории зарезали семью из трех человек. Все они оказались близкими родственниками влиятельного экс-чиновника, который долгие годы руководил районом, в котором произошло убийство.

Достаточно оперативно полиция задержала трех добробатовцев. Однако вчера Фемида начала выводить их из-под удара.

"Страна" вспомнила о резонансном убийстве и его вероятных исполнителях.

Первые сведения об убийстве

6 декабря 2017 года полиция Великих Новоселок по звонку от соседей выехала в один из местных домов и увидела ужасную картину: убитых 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына.

Они были связаны и лежали лицом вниз. Перед смертью их пытали - на телах следы резаных ран, вокруг - лужи крови.

Как на следующий день выяснила "Страна", погибшие оказались близкими родственниками Валерия Ширы - бывшего председателя местной райадминистрации. Убитая женщина была его дочерью, а юноша - внуком.

Внук Валерия Ширы - с дедушкой, а также его кумом Виктором Януковичем на охоте

Шира долгие годы руководил Великоновоселковским районом Донецкой области. И был кумом экс-президента Виктора Януковича. На момент убийства да и сейчас экс-чиновник, по некоторой информации, находился в Донецке - то есть на неподконтрольной территории.

А у его семейства на подконтрольной части Донбасса было серьезное хозяйство, оставшееся еще со времен отца: трактора, уборочная техника да и большой дом. Зять Ширы был крупным фермером.

Жители поселка, с которыми поговорила "Страна", разделились в мнениях: одни считали мотивом грабеж, а другие - месть бывшему регионалу, который наверняка за время руководства районом успел нажить себе немало врагов.

Также полиция рассматривала версию убийства с целью наследования немалого имущества семьи Ширы. Однако пока подтверждений она не нашла.

Как нашли подозреваемых и что им вменяют

Дело завели по двум статьям - убийство и разбой. Начали искать убийц. И вышли на них по малозначительной на первый взгляд детали - пластиковым стяжкам, которые фиксировали хомуты, связывашие жертв.

Следствие установило, что их купили накануне в магазине "Москва" города Торецка. Дальше по биллингу мобильных телефонов отследили маршруты передвижения покупателей от магазина до дома убитых. И уже в феврале 2018 года - то есть через два с половиной месяца - задержали подозреваемых.

Все трое оказались ветеранами АТО. Первым задержали уроженца Донецкой области Константина Скирду (известен по прозвищу Герман).

За ним был арестован односельчанин погибшей семьи - Петр Салама (он же Водила).

Третьего задержали в Киевской области. Это был Сергей Ластивка, который больше известен по позывному "Богуслав".

Следствие утверждает, что Салама навел своих знакомых - Ластивку и Скирду - на дом родственников бывшего главы района. При этом убивали "Богуслав" и "Герман". Они сумели забрать из дома от 40 до 50 тысяч гривен, из которых часть отдали наводчику - "Водиле".

Тогдашний первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявлял, что убийцы вели себя очень жестоко: поставили всех членов семьи Дегтяренко (фамилия зятя Ширы) на колени, заставили читать молитву и по очереди убивали их на глазах друг у друга.

Полиция заявила, что мотивом было ограбление. Во время обыска у фигурантов нашли оружие и боеприпасы.

Что рассказал "Герман"

Константин Скирда - единственный, кто сразу сознался в преступлении. Двое других свою вину отрицали, заявляя, что Скирда их оговорил под пытками в полиции.

Но "Герман" рассказал следователям, где был спрятан нож, которым резали людей. А также сдал тайник с винтовкой, на которой обнаружили ДНК Саламы - "Водилы".

Также он заявил, что именно Салама инициировал преступление, прислал двум другим деньги на подготовку и заправку авто, достал оружие и обеспечил разведку - показал сообщникам дом, расположение камер наблюдения и пути отхода.

В условленное время Скирда и Ластивка перебрались через забор и намеренно устроили шум на веранде, чтобы выманить хозяина из дома. Так и произошло - он вышел. Его под угрозой стрельбы связали и уложили на пол. После чего то же самое сделали с женой и сыном.

Несмотря на то, что жена Дегтяренко сразу сказала грабителям, где деньги, их все равно начали бить ножом со спины, пока жертвы не умерли.

Впрочем, у защиты подозреваемых были свои аргументы. Адвокаты указывали, что полиция нашла в доме еще 30 тысяч гривен, которые убийцы не взяли. Что опровергает, по их мнению, версию ограбления. Также остались на месте другие ценные вещи - мобильные, планшеты, оружие.

С другой стороны, это лишь опровержение мотива, а не личностей убийц, настаивает следствие.

Также весной следствие установило интересный факт: ДНК Саламы совпало с биологическими следами, обнаруженными на предмете оружейного арсенала, найденного в доме четы фермеров.

Согласно выводу молекулярно-генетической экспертизы, биоматериалы на затворе одной из винтовок в доме убитой семьи совпали с генетическими образцами букального эпителия "Водилы". То есть либо он там был, либо убийцы забыли винтовку, с которой шли на дело, на месте преступления.

Что известно о Водиле, Богуславе и Германе

Скирда и Ластивка - подозреваемые непосредственно в убийстве - познакомились во время акций батальона "Донбасс" по блокаде неподконтрольных территорий в 2016 году.

Также оба принимали участие в политических акциях нардепа Семенченко, который командовал "Донбассом". Позже и в МихоМайдане, где Ластивка призывал "пустить кровь олигархам".

Слева - "Богуслав" Сергей Ластивка, справа - "Герман" Константин Скирда

Относительно их участия в АТО есть разные сведения. Но оба утверждают, что там были. У "Богуслава" есть фото со снайперской винтовкой (фото "Германа" с оружием мы приводили выше).

Сергей Ластивка позиционировал себя как снайпера

Но точно воевал их подельник Салама, за которого после задержания и ареста вступился экс-комбат "Донбасса" Семен Семенченко. Другией бойцы рассказывали, что Петр был ранен под Широкино, после чего демобилизовался.

Кстати, "Водила", судя по его фото, был знаком и с "Богуславом". И тоже отметился в блокаде "ДНР" и "ЛНР".

В центре - "Водила" Петр Салама", справа от него - "Богуслав" Ластивка

Как отпустили и что говорят следователи

Вчера суд в Мариуполе отпустил Ластивку и Саламу из под стражи на домашний арест. Они просидели в камере два с половиной года.

"Страна" опубликовала решение суда.

Он посчитал, что нет доказательств того, что трое подозреваемых будут скрываться от следствия. К тому же они раньше не привлекались к уголовной ответственности, являются участниками боевых действий и имеют "устойчивые социальные и бытовые связи".

То есть достаточно спорные основания - ведь все то же самое было и в самом начале следствия. Никаких вновь открывшихся обстоятельств, которые могли бы обосновать смягчение меры пресечения, защита не привела. Поэтому решение похоже на политическое.

Оно уже возмутило следователя по делу Виталия Максимова.

"Как?!?.. Что-то не то происходит в государстве. Коронавирус здесь точно ни при чем... Принимал участие тогда в задержании одного из трех "героев". Для того чтобы выманить его из дома или хотя бы его пожилую родственницу, вместе с заместителем начальника уголовного розыска Донецкой области Валерием Ефремовым переодевались в патрульных. У задержанного в доме был нарезной карабин с патронами", - написал полицейский.