Губернатор Кировоградской области Андрей Балонь сообщил, что по состоянию на 11 апреля, количество зараженных коронавирусом в регионе достигло 106 человек. Из них 6 случаев летальные. Заражены 43 медика.

Об этом он написал в Facebook.

10 апреля в областной больнице от воспаления легких умер 71-летний мужчина из Кропивницкого, у него был коронавирус.

Сейчас от Covid-19 в области лечатся 100 человек: 82 жителей Кропивницкого, 7 жителей Кропивницкого района, 5 жителей Долинского района, 1 жительница Знаменского района, 1 житель с. Рубаний мист Новомиргородского района.

В области среди инфицированных трое детей из Кропивницкого. Вчера в детской областной больнице у 13-летней девочке с признаками ОРВИ подтвердили коронавирус. Она переведена на госпитализацию в Кировоградскую областную больницу. Еще одна 12-летняя девочка из Кропивницкого находится в госпитальной базе. Третья 11-летняя девочка с коронавирусом продолжает находиться на изоляции в областной больнице с легким бессимптомным течением болезни.

Скриншот: facebook.com/andriibalon

Напомним, по состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Украине зафиксировано 2 511 больных коронавирусом. Больше всего зараженных в Киеве и Черновицкой области.

Также "Страна" писала, что Минздрав транслировал ежедневный брифинг о ситуации с распространением Covid-19 в Украине.