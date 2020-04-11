Сегодня, 11 апреля, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, в Мемориальном комплексе "Бабий Яр" были возложены цветы от имени президента Украины Владимира Зеленского. Сам он сегодня начал рабочую поездку в Донецкую и Запорожскую области.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Цветы возложили к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере и к памятному знаку "Память ради будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

"В этот день в 1945 году в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии Бухенвальде заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождение. Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны", - цитирует пресс-служба президента.

Президент выразил уважение соотечественникам, которые прошли через ужас нацистских концлагерей и преодолели все испытания.

Фото: president.gov.ua

В субботу Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую и Запорожскую области.

Как сообщала "Страна", на этих выходных Зеленский посетит Донецкую и Запорожскую области.

Ранее президент поддержал учителей, которые допустили ошибки во время онлайн-уроков.

Также мы публиковали видео обращения Владимира Зеленского к украинцам, в котором он отметил важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. В частности, существенное увеличение выплат врачам, которые борются с коронавирусом,

осуществление выплат гражданам, потерявшим работу из-за карантина и

индексирование пенсий.