В Ровенской области разбился в ДТП Аттила Горват по прозвищу "Доки", которого называют "королем контрабанды Закарпатья".

Об этом сообщает Mukachevo.net.

ДТП произошло в субботу, 11 апреля, около 06:40 на автодороге "Киев-Чоп", неподалеку от села Великая Меляна, что в трех километрах от Ровно.

"45-летний водитель из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся на Mercedes CLS в кювет", - сообщают в полиции.

Фото: rv.npu.gov.ua

Из собственных источников в Mukachevo.net узнали, что за рулем был именно Горват.

Фото: rv.npu.gov.ua

По данному факту полиция уже начала досудебное расследование.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований провели 30 обысков в помещения Главного управления Нацполиции в Ровенской области в рамках расследования дела об исчезновении автомобилей со спецплощадок. Стоимость пропавших авто превышает 7 миллионов гривен.

Также "Страна" писала, что из-за сильного тумана и скользкой дороги в Ровенской области столкнулись сразу семь автомобилей. В результате получили травмы двое человек, одну женщину зажало в автомобиле. Образовалась мощная пробка, а видимость на дороге составляет 30 метров.