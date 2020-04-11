Бюджетный комитет Верховной Рады подготовил новую версию изменений в бюджет, сократив поступления в регионы на 10,7 миллиарда грн.

Об этом сообщает телеграм-канал Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Такие изменения эквивалентны 44% от объема расходов, но это больше, чем в предыдущей версии изменений (проект закона № 3279), в нем правительство предлагало сократить финансирование местных бюджетов на 16,1 миллиардов (почти на 66%).

В списке расходов, которые сократят: субвенции на развитие ОТГ; субвенции на развитие системы экстренной медицинской помощи; стабилизационную дотацию и компенсацию по программе "Социальная громада; 30% средств в субвенции на развитие опорных школ;

Остается так называемый "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие регионов мажоритарщиков в объеме 2.9 млрд.

Также сохраняется Государственный фонд регионального развития. В прошлой версии его предлагали полностью сократить, теперь забирают часть средств Фонда, которая еще не распределена между регионами (порядка 2,6 миллиарда).

Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики. Фото: Telegram

Как сообщала "Страна", "Оппоплатформа" отказалась поддерживать правки в госбюджет-2020.

Также "Страна" публиковала таблицу изменений после того, как правительство заново переписало госбюджет-2020.