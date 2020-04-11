Следователи Государственного бюро расследований завершили судебное расследование по двум бывшим сотрудникам МВД, которые по приказу руководства пытались помешать собранию граждан во времена Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о бывшем заместителе начальника управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве и бывшем заместителе начальника управления - начальнике отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемые, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан. В результате их действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик", - говорится в сообщении.

Материалы будут переданы в суд, чтобы с ними могли ознакомится защитники подсудимых. За правонарушение экс-сотрудникам МВД грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет или же арест на шесть месяцев.

Напомним, 7 апреля ГБР объявило следователю киевской полиции "пидозру" по делу Майдана. Его подозревают в том, что шесть лет назад он незаконно задержал, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста.

Также "Страна" рассказывала об обыске в доме экс-нардепа Татьяны Черновол. Утверждается, что 18 февраля 2014 года, действуя с группой лиц, она причинила смерть Владимиру Захарову путем поджога закрытого здания бутылками с горючей воспламеняющейся жидкостью. Это произошло по улице Липской, 10. Здесь был офис Партии регионов.