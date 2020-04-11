В Киеве 11 апреля автомобиль с дипломатическими номерами Саудовской Аравии попал на улице Московской в аварию.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

Авария произошла на улице Московской на перекрестке с Цитадельной. Машина врезалась в отбойник. За рулем предположительно находился сын атташе с признаками алкогольного опьянения. В салоне авто находилось 4 человека, никто не пострадал.

"На место прибыла патрульная полиция. Водитель, пользуясь дипломатическим статусом, отказался что-либо комментировать и дуть в драгер, вернее, даже не отказался, а просто промолчал. Сидит в авто, не участвует в оформлении", - говорится в сообщении.

Фото: dtp.kiev.ua/Instagram

Ранее мы писали, что в Киеве поймали сержанта, который продавал гранаты и патроны разного калибра.

Напомним, спасатели предупредили о заморозках в Киеве и области. Уровень опасности достигнет "оранжевого", когда на дорогах возможен гололед и заносы, представляющие угрозу для жизни водителя.