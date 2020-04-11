В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля атташе Саудовской Аравии
В Киеве 11 апреля автомобиль с дипломатическими номерами Саудовской Аравии попал на улице Московской в аварию.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram.
Авария произошла на улице Московской на перекрестке с Цитадельной. Машина врезалась в отбойник. За рулем предположительно находился сын атташе с признаками алкогольного опьянения. В салоне авто находилось 4 человека, никто не пострадал.
"На место прибыла патрульная полиция. Водитель, пользуясь дипломатическим статусом, отказался что-либо комментировать и дуть в драгер, вернее, даже не отказался, а просто промолчал. Сидит в авто, не участвует в оформлении", - говорится в сообщении.
Фото: dtp.kiev.ua/Instagram
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Напомним, спасатели предупредили о заморозках в Киеве и области. Уровень опасности достигнет "оранжевого", когда на дорогах возможен гололед и заносы, представляющие угрозу для жизни водителя.