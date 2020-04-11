В субботу, 11 апреля, МОЗ транслировал ежедневный брифинг о ситуации с распространением Covid-19 в Украине.

На странице Минздрава в Facebook обнародовали основные цифры.

За все время в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования коронавирусом. 79 человек выздоровели, 73 умерли (за сутки 4).

В Николаевской области зафиксированы первые 2 случая заболевания Covid-19.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 308 новых случаев заболевания (это +13%), из них 18 у детей.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (48), Житомирской области (45), Винницкой (40) и Черновицкой области (39).

В общем больше всего случаев с Covid-19 зарегистрировано в Черновицкой области (409), Киеве (396), Ивано-Франковской области (274), Тернопольской области (208) и Винницкой области (151).

За сутки госпитализированы 94 человека, из них 1 ребенок.

Всего с начала эпидемии госпитализированы 1017 человек, из них 43 ребенка.

В настоящее время на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 45 человек (детей среди них нет). Готовые к оказанию интенсивной терапии 1 944 аппараты ИВЛ. Задействовано 162 аппарата (из них 45 для больных с коронавирусом).

Показатель заболеваемости Covid-19 в Украине на 100тысяч населения в настоящее время составляет 6,0%.

Показатель летальности от Covid-19 в Украине на сегодня составляет 2,9% (во всем мире 2-12%).

80% умерших имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, заболевания почек и легких.

Напомним, что в субботу, 11 апреля, общее число зараженных коронавиурсом Covid-19 в мире увеличилось почти до 1,7 миллиона человек. Больше всего зараженных в Соединенных Штатах – более полумиллиона.