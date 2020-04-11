В Нацполиции разъяснили, что решение комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению передвижения в некоторых регионах, носит рекомендательный характер.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Решение комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер, поскольку комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", - подчеркивает управление коммуникаций.

В то же время, правоохранители отмечают, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций. "Полиция и Нацгвардия прежде всего проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения", - отмечено в сообщении.

Напомним, карантин так называемого "выходного дня" ввели в Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Закарпатской областях, а также в городе Алешки Херсонской области. Украинцам, которые там живут, запретили ходить в магазины и другие общественные места с субботы до утра понедельника.

На Волыни, в Закарпатье и Черновицкой области накануне запрета выходить из дома выстроились очереди в магазины.

С 10 апреля в Киевской области ввели тотальный карантин. В новых правилах говорится о необходимости соблюдать самоизоляцию. Полицейские усилят патрулирование, ограничат пребывание людей в общественных местах, будут инспектировать места захоронений.