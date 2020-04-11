По состоянию на субботу, 11 апреля, количество зараженных коронавирусом жителей Киева увеличилось до 396 человек. За сутки подтвердилось 48 новых случаев.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

За сутки Covid-19 выявили у 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет; трех девочек - 3, 11 и 15 лет; 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летнего мальчика. Среди заболевших пять медиков.

За сутки в больницы госпитализировали 24 человека, остальные на самоизоляции дома - лечатся под контролем врачей.

За сутки один смертельный случай. Всего за время эпидемии в Киеве умерли 7 человек с коронавирусом.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Ранее мы писали, что коронавирус в Киеве нашли у 348 человек. Из них летальными были шесть случаев.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Украине зафиксировано 2 511 больных коронавирусом. Больше всего зараженных в Киеве и Черновицкой области.