В Киеве коронавирусом заболели 396 человек, один человек умер за прошлые сутки
По состоянию на субботу, 11 апреля, количество зараженных коронавирусом жителей Киева увеличилось до 396 человек. За сутки подтвердилось 48 новых случаев.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
За сутки Covid-19 выявили у 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет; трех девочек - 3, 11 и 15 лет; 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летнего мальчика. Среди заболевших пять медиков.
За сутки в больницы госпитализировали 24 человека, остальные на самоизоляции дома - лечатся под контролем врачей.
За сутки один смертельный случай. Всего за время эпидемии в Киеве умерли 7 человек с коронавирусом.
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Ранее мы писали, что коронавирус в Киеве нашли у 348 человек. Из них летальными были шесть случаев.
Напомним, по состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Украине зафиксировано 2 511 больных коронавирусом. Больше всего зараженных в Киеве и Черновицкой области.