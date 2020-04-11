Во время эпидемии коронавируса единственным "островом свободы" осталась торговля продуктами: как в магазинах, так и по доставке.

Однако даже если до минимума свести социальные контакты, то еды, которая приходит к нам из "внешнего мира", мы вынуждены касаться. Как в упаковке, так и без нее.

То есть наверняка существует риск получить covid-19 через продукты. Как этого избежать - разбиралась "Страна".

Как вирус может попадать на продукты?

Элементарно. Еду где-то производят, готовят, сортируют, раскладывают на полках магазинов. Несмотря на строгие карантинные меры, делать это могут работники фабрик, супермаркетов или сотрудники ресторанов, у которых болезнь протекает без симптомов. Но тем не менее они заразны.

То есть коронавирус может быть как на самой еде (неважно, готовой или полуфабрикате), так и на ее упаковке.

Тогда возникает второй вопрос: сколько он может храниться на этих поверхностях?

Исследований на этот счет не так уж много. Но срок этот может составлять от суток до трех. На пластике и стали вирус держится до 72 часов, прежде чем теряет свои инфицирующие свойства. На бумаге или картоне - до 24 часов.

Меньше всего - на меди: всего 3-4 часа, но для продуктовых магазинов и доставки это неактуально.

То есть в группе риска - товары с ограниченным сроком годности (например, молочка). А по большому счету и все остальные - ведь неизвестно, кто их трогал в магазине, через который проходят сотни людей в день.

Что делать с упаковками?

Во-первых, для начала, оставьте пакеты с едой в коридоре и не заносите их на кухню. Разгрузите сумки при входе. Пакеты или выбросите - или обработайте санитайзером, если планируете ими снова воспользоваться.

Далее водонепроницаемые упаковки есть резон сразу перенести в мойку и промывать не просто с водой, а используя мыло или средство для мытья посуды.

Они разумеется не гарантируют полного уничтожения вируса. Но лить на упаковки антисептик или чего доброго - специальный дезинфектант не годится: первого не напасешься, а от второго будет неприятный запах и есть риск испортить еду.

Есть и другой способ - не мыть упаковку, но мыть руки после любого контакта с ней. Науке пока неизвестны способы заражения прямо через упаковку: для начала ее надо потрогать, а потом прикоснуться к лицу. То есть достаточно сложный алгоритм.

При этом, если трясти или двигать, к примеру, пакет с молоком, то вирус не будет с него разлетаться в стороны. Иными словами, основная опасность заражения - опять же через руки. Еще больше риска - если вы пьете, скажем, кефир прямо из коробки.

То есть идеальным вариантом было бы промыть купленные бутылки и товары в непроницаемой упаковке прежде чем ставить их в холодильник и пользоваться. И не есть напрямую из коробок.

Еще один вопрос - что делать с упаковками, которые нельзя помыть? Часто уже готовую еду доставляют в картоне, бумаге, пенопласте.

В этом случае нужно переложить еду в другие емкости, выбросить коробки и вымыть руки. После чего приступать к еде. Шансы на то, что вирус выживет, попав в рот и желудок, исчезающе малы. Главное, чтобы он не очутился на глазах или в носоглотке.

Также не забывайте после всех этих манипуляций протирать антисептиком столы, на которых стояли купленные товары.

Что делать с продуктами?

То, что планируется отправлять на печку - жарить, варить, печь - будет абсолютно безопасно. Вирус погибнет при готовке.

Овощи и фрукты надо тщательно мыть простой водой - старое правило актуально и в отношении коронавируса. Мылом и прочей химией их обрабатывать нельзя.

Что же до готовых продуктов, которые не проходили термической обработки - то здесь лучше предпочитать то, что было запаковано на заводе-изготовителе, а не в супермаркете. Таким образом мы сокращаем лишнее звено контакта продуктов с внешним миром.

Кроме того, на заводах (в особенности по производству готовой молочной продукции) как правило следят, чтобы товар был обеззаражен и соблюдаются стандарты.

Если же не уверены и в этом - готовьте даже те блюда, которые можно есть сырыми: из творога делайте сырники или запеканки, молоко кипятите, а колбасу можно жарить или использовать, скажем, для пиццы.