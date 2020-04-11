Первыми заболевшими коронавирусной инфекцией в Николаевской области оказались жители села в Вознесенском районе. Мать и дочь вернулись из Польши.

Об этом сообщают "Новости N".

После возвращения женщины почувствовались себя плохо, обратились в медучреждение, где был проведен анализ и получено подтверждение заболевания. Ночью 11 апреля скорая помощь привезла женщин в николаевскую инфекционную больницу. Их состояние расценивается как средней степени тяжести.

Напомним, до 11 апреля Николаевская область была единственной в Украине, где не было подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции. Сегодня официально подтвердились два первых случая болезни в этом регионе.

По состоянию на утро 11 апреля в Украине 2 511 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 79 человек, 73 умерли.

Также ране мы писали, что в СБУ нашли причину отсутствия коронавируса в Николаевской области.