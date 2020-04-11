Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую поезду в Донецкую и Запорожскую область на этих выходных. Он посетит линию разграничения и палаточный городок для зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент ознакомится с обстановкой на участке разведения сил и средств в Богдановка-Петровском. После этого поедет в Покровск, где проверит работу палаточного городка для инфицированных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Также в планах Зеленского визит в Бердянск, где он проинспектирует создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-морских сил Украины.

Напомним, по состоянию на утро 11 апреля в Украине 2 511 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 79 человек, 73 умерли.

Также "Страна" писала, что число заболевших коронавирусом военнослужащих Вооруженных сил Украины, по состоянию на 9 апреля, увеличилось до семи человек.