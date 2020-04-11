В Украине 11 апреля подтвердили 2 511 случаев Covid-19. За сутки зарегистрировали 308 новых. К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) сейчас подключены 45 человек. Это на два больше, чем вчера.

Всего в Украине готовы к использованию 1944 аппарата ИВЛ.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 11 апреля.

С начала эпидемии коронавирусной болезни госпитализированы 1017 человек. Из них - 43 ребенка. За прошлые сутки в больницы попали 94 человека с Covid-19.

Смотреть видео про подключенных к аппарату ИВЛ - с 1:44

Напомним, в Николаевской области зафиксировали первые два случая коронавируса. Это две женщины, которые недавно вернулись из Польши.

С начала эпидемии коронавируса Николаевская область долго оставалась единственной, где не могли зафиксировать число больных Covid-19.