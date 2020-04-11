По состоянию на субботу, 11 апреля, в Украине коронавирусом заразились 2 511 человек. Об этом сообщили в МОЗ во время утреннего брифинга.

Больше всего случаев в Киеве (396), Черновицкой (409), Ивано-Франковской (274), Тернопольской (208), Киевской (149), Кировоградской (106), Ровенской (103) областях.

В остальных регионах менее 100 случаев. При этом в Николаевской области ночью подтвердились 2 случая, которые не успели внести в суточную статистику МОЗ. Так что в Украине не осталось регионов свободных от Covid-19

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 60 случаев;

Запорожская область - 64 случая;

Ивано-Франковская область - 274 случая;

Кировоградская область - 106 случаев;

Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

Львовская область - 96 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев (уже подтвердилось 2 - Ред.);

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 24 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 208 случаев;

Харьковская область - 8 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль показал план завершения карантина. Украина выйдет на работу в мае.

Также "Страна" разбиралась, зачем в украинских регионах на двое суток людям запретят выходить из дома.