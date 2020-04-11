Где в Украине больше всего случаев коронавируса. Карта по регионам
По состоянию на субботу, 11 апреля, в Украине коронавирусом заразились 2 511 человек. Об этом сообщили в МОЗ во время утреннего брифинга.
Больше всего случаев в Киеве (396), Черновицкой (409), Ивано-Франковской (274), Тернопольской (208), Киевской (149), Кировоградской (106), Ровенской (103) областях.
В остальных регионах менее 100 случаев. При этом в Николаевской области ночью подтвердились 2 случая, которые не успели внести в суточную статистику МОЗ. Так что в Украине не осталось регионов свободных от Covid-19
Фото: facebook.com/phc.org.ua
Винницкая область - 151 случай;
Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 55 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 60 случаев;
Запорожская область - 64 случая;
Ивано-Франковская область - 274 случая;
Кировоградская область - 106 случаев;
Киев - 396 случаев;
Киевская область - 149 случаев;
Львовская область - 96 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев (уже подтвердилось 2 - Ред.);
Одесская область - 51 случай;
Полтавская область - 24 случая;
Ровенская область - 103 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 208 случаев;
Харьковская область - 8 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черниговская область - 9 случаев.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль показал план завершения карантина. Украина выйдет на работу в мае.
Также "Страна" разбиралась, зачем в украинских регионах на двое суток людям запретят выходить из дома.