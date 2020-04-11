В Николаевской области зарегистрировали первые два случая заболевания коронавирусом. Это значит, что в Украине больше не осталось областей без Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА со ссылкой на оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области.

Заболели две женщины пенсионного возраста, жительницы Вознесенского района. В настоящее время они находятся на стационарном лечении в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней". Известно, что заболевшие недавно вернулись из Польши.

Эти два случая не вошли в ежедневную статистику МОЗ, поскольку данные были получены перед самым брифингом. Но об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

В Николаевской области работает горячая линия по профилактике коронавируса и алгоритма действий в случае подозрения на острое респираторное заболевание по телефону (0512) 46 47 57.

Как сообщала "Страна", через почти месяц после начала карантина в Николаевской области начали догадываться, что нужно проверить тесты на коронавирус.

У президента Владимира Зеленского провели совещание, где установили, что феномен Николаевской области, где не заболел коронавирусом ни один человек, может быть связан с бракованными тестами или недостаточным колличеством исследований.

Напомним, в СБУ нашли причину отсутствия коронавируса в Николаевской области - всем нужно сдать анализы заново.