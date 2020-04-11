Перед ограничением передвижения, которое на этих выходных анонсировали в Киевской области, в Броварах у "Эпицентра" выстроились огромные очереди.

Так, очереди в строительный магазин растянулись на улице.

Фото: Страна

Напомним, запрет на посещение общественных мест в Киевской области рекомендовали ввести с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля в связи с распространением коронавируса. Мэров и глав районов призвали усиленно контролировать парки и лесопарковые зоны.

Также "Страна" рассказывала, что аналогичный запрет на посещение общественных мест будет действовать в ряде регионов Украины. Закрыть могут даже продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Ограничения будут введены в Черновицкой области, Закарпатской, Волынской, Киевской, Одесской и Херсонской.

Вчера мы писали и о том, что в Киеве продолжают работу строительные гипермаркеты "Эпицентр" и "Леруа Мерлен", несмотря на запрет Кабмина.