В Мукачево Закарпатской области пышно цветут магнолии и сакуры. Японская вишня расцвела в парке имени Андрея Кузьменко и на улице Михаила Грушевского. При этом в условиях карантина из-за коронавируса на улицах мало людей, поэтому в этом году нет массового любования цветами, как обычно.

Фотографии цветущих деревьев опубликовал Туристический информационный центр Мукачево на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/ticmukachevo

Цветение сакуры в Ужгороде и Мукачево - традиция не только для местных жителей, но и для всех украинцев. Для любования розовым цветом в прошлом году "Укрзализныця" запустила новые рейсы. Но сейчас из-за коронавируса поезда не ходят и границы городов закрыты.

Как сообщала "Страна", из-за небывалого тепла под Киевом расцвела сакура еще 21 января.

Напомним, из-за коронавируса в Японии отменили фестиваль сакуры в этом году.

В прошлом году в киевском ботсаду имени Фомина магнолии зацвели на 10 дней раньше.