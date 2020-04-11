Более пяти тысяч американцев присоединились к коллективному иску, требуя от правительства Китая компенсацию в размере 1,2 трлн долларов за ущерб, который был нанесен коронавирусом Covid-19.

Данные аналитиков приводит "Голос Америки".

Так, истцы утверждает, что понесли огромные потери из-за Пекина, который допустил распространение коронавируса по всему миру. Аналогичные иски были поданы в суды Невады и Техаса.

"Наш иск касается тех, кто физически пострадал в результате воздействия вируса… он также касается коммерческой деятельности Китая, связанной с торговлей на рынках, где продается мясо диких животных", - утверждают представители юридической фирмы Berman Law Group.

В то же время аналитики утверждают, что "потенциальный иск США к Китаю за ущерб от коронавирус может составить 1,2 трлн долларов".

Напомним, по состоянию на 11 апреля общее количество зараженных коронавирусом в мире достигло 1 698 626 человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах - 501 560 больных.

Также "Страна" писала, что с начала эпидемии коронавируса в штате Нью-Йорк впервые уменьшилось количество тяжелобольных в палатах интенсивной терапии.