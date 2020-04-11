Президент США Дональд Трамп угрожает наложить санкции на те страны, которые отказываются эвакуировать своих граждан из его страны в условиях пандемии коронавируса, чем создают "риск для здоровья американцев".

Об этом говорится в меморандуме для Госсекретаря и Секретаря внутренней безопасности касательно визовых санкций на сайте Белого дома от 10 апреля.

"Страны, которые отрицают или необоснованно задерживают принятие своих

граждан, подданных, или резидентов Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают неприемлемый риск для здоровья американцев. Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять репатриацию иностранных граждан, которые нарушают американские законы", - отметил Трамп.

Также Трамп поручил секретарю Департамента внутренней безопасности уведомлять Государственного секретаря о случаях, когда какое-либо правительство иностранного государства после соответствующего запроса отказывается или необоснованно задерживает возвращение своих граждан из США. В течение 7 дней Госсекретарь должен инициировать план наложения визовых санкций на страну-нарушителя. Ограничительные меры могут быть отменены, если зарубежное государство возобновит прием своих граждан на родину.

Этот меморандум прекращает свое действие 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.

Как сообщала "Страна", США занимает лидирующее место по уровню смертности от коронавируса. За прошедшие сутки в США был зафиксирован самый высокий показатель смертности - свыше 2,1 тысячи человек. Коронавирус опередил рак и болезни сердца по количеству смертей. Всего в стране умерли 18 693 человека, что является вторым показателем среди стран мира после Италии.

Напомним, в Нью-Йорке погибших от коронавируса будут хоронить в братских могилах на острове.