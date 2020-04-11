Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей утверждает, что страна не будет покупать 30 тыс. тестов на определение коронавируса у России из-за их ненадежности.

Слова чиновника приводит портал tut.by

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению 30 тыс. тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран", - сказал он.

Также чиновник привел слова главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко о том, что российские тесты ненадежны и дают вероятность обнаружения коронавируса около 60%.

"Так что нам сейчас эти тесты не нужны", - подчеркнул он.

Как сообщалось, по данным на 9 апреля, в Беларуси коронавирус нашли у почти полутора тысяч человек.

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