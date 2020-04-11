Пожарные продолжают тушить отдельные очаги горения на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Здесь продолжает гореть травяной настил.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств", - сообщается в утренней сводке.

Спасатели отмечают горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Тушение пожаров в зоне ЧАЭС. Фото: ГосЧС

К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГосЧС 264 человек личного состава и 81 единица техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГосЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).

Напомним, киевлянам разрешили открывать окна, несмотря на лесные пожары вокруг Чернобыля.

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