Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по Киеву и Киевской области. Уже сегодня ночью ожидаются сильные заморозки на поверхности и в воздухе до -2...-5 мороза, что представляет собой II уровень опасности (оранжевый).

Об этом сообщает сайт ГосЧС.

"В Киеве ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2° (и уровень опасности - желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-2°).

По области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5° (И уровень опасности - желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый)".

По данным Укргидрометцентра, 12-13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях передают чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность. На остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность. 12-13 апреля по Киеву и Киевской области будет преобладать высокая (4 класса), в Чернобыле чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность".

Как сообщала "Страна", сегодня синоптики обещали небольшое похолодание и сухую погоду.

Напомним, в Киеве в последний день марта выпал снег.