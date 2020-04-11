В субботу, 11 апреля, общее число зараженных коронавиурсом Covid-19 в мире увеличилось почти до 1,7 миллиона человек. Больше всего зараженных в Соединенных Штатах – более полумиллиона.

Статистику приводит сайт исследовательского Университета Джона Хопкинса.

На сегодняшний день, коронавирусом заразились 1 698 626 человек.

Так, в Соединенных Штатах количество зараженных коронавирусом за пару дней увеличилось на почти 80 тыс. человек – 501 560 зараженных. Умерли от болезни 18 777 человек. Выздоровели 29 132 человека.

На втором месте по количеству зараженных – Испания (158 273). Коронавирус убил 16 081 человека. А 55 668 испанцев удалось вылечить.

На третьем – Италия (147 577 зараженных). Там от болезни умерли 18 849 человек. Спасти удалось 30 455 итальянцев.

Во Франции количество зараженных увеличилось до 125 931 случая. Количество смертей достигло 13 215 человек. Вылечились 25 195 граждан.

А в Германии коронавирус обнаружен у 122 171 граждан. Умерли 2 736 человек, а спасли 53 913 людей.

Скриншот: arcgis.com

Ранее "Страна" писала, что за последние сутки от коронавируса в Италии вылечилось почти две тысячи человек. За тот же период скончалось от Covid-19 579 человек.

Напомним, 9 апреля мы сообщали, что количество зараженных коронавирусом в мире было меньше - 1 504 971 человек.