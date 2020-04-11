В Житомирской области за прошедшие сутки коронавирус Covid-19 был обнаружен у 33 человек. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 74 человек.

Цифры приводит пресс-служба Житомирской ОГА.

"В области зафиксировали еще 22 новых случая коронавирусной инфекции у жителей Житомира, Бердичева, Малина, Овруча, Новоград-Волынского, Коростышева и Коростышевского района. В целом за 10 апреля, на Житомирщине, путем лабораторного исследования Covid-19 обнаружили у 33 жителей области. Сейчас в Житомирской области 74 случая этого заболевания", - говорится в сообщении.

Возраст зараженных от 7 месяцев до 69 лет.

Уточняется, что больше всего зараженных коронавирусом в Малинском (21 случай), Бердическом (16 украинцев) и Коростенском (14 человек) районах.

Напомним, в среду, 8 апреля, в городе Малин в Житомирской области была зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19. Болезнь выявили у 8 человек.

Ранее "Страна" писала, что в Житомирской области коронавирус подтвердился еще у двух человек. Они ранее контактировали с больными Covid-19.