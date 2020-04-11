По состоянию на утро 11 апреля в Украине 2 511 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 79 человек, 73 умерли. Об этом сообщает МОЗ.

Ситуация по регионам такая:

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 60 случаев;

Запорожская область - 64 случая;

Ивано-Франковская область - 274 случая;

Кировоградская область - 106 случаев;

Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

Львовская область - 96 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 24 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 208 случаев;

Харьковская область - 8 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль показал план завершения карантина. Украина выйдет на работу в мае.

Также "Страна" разбиралась, зачем в украинских регионах на двое суток людям запретят выходить из дома.

И как накануне запрета выходить из дома на Западной Украине выстроились очереди в магазины.